Maisa posta cliques em LisboaReprodução

Publicado 25/06/2024 17:50

Rio - Maisa compartilhou uma série de cliques de sua viagem para Lisboa, em Portugal, nesta terça-feira (25). Em seu Instagram, a atriz encantou os internautas com os registros e ainda refletiu se deveria se mudar para a cidade européia.

"Mais uma vez aqui... Te amo, Lisboa. Será que devo me mudar para cá? Beijinhos", escreveu na legenda da publicação. "Não, prima. Que você vai se mudar pro Rio de Janeiro", disse uma seguidora. "Linda", afirmou outra. "Diva", ressaltou uma fã.

Maisa está no elenco da próxima novela das seis da TV Globo, "Garota do Momento", com previsão de estreia para o segundo semestre. Durante participação no "Mais Você", na terça-feira (18) , a atriz falou sobre o novo projeto profissional.

"Faz uns meses que eu comecei essa conversa (com a Globo), pra gente ver se era possível. Fiquei feliz com o convite, até chorei, porque no fundo eu sabia que ia dar certo. Estava torcendo muito. A parte mais doida era não poder contar para ninguém. Guardei um segredo por meses... Fazer uma novela das seis vai ser incrível", disse ela, que atuou em "Carrossel" (2012) e "Carinha de Anjo" (2016), ambas do SBT. "Agora é outra pegada. Outra personagem. Estou muito animada", vibrou.