Maria Ribeiro se declara para Wagner Moura em foto com colegas atoresReprodução

Publicado 25/06/2024 16:57

Rio - Maria Ribeiro se declarou para Wagner Moura, nesta terça-feira (25), ao comemorar o aniversário do ator, que completa 47 anos na próxima quinta-feira (27). Em seu Instagram, a atriz publicou um registro ao lado de grandes artistas, como Selton Mello, Adriane Esteves e Renata Sorrah, ao reforçar seu amor pelo amigo.

"Mas hoje é dia do meu amigo Wagner Moura, esse parceiro que a vida me apresentou vinte anos atrás, e que foi pra longe sem nunca sair de perto. Sem esquecer de onde veio, dos seus amigos, dos seus meninos de nomes bonitos e cabeças legais, da sua mulher profunda e reservada, da sua identidade. Não lembro quem tirou essa foto, acho que foi o Vlad, ou o Chico, ou o Andre. Mas sempre que o Wagner vem, a Vanessa organiza uma onda de amor em cima dele, composta só de pessoas muito abertas, amorosas e apaixonadas por ele, que é proporcional ao cuidado que ele injeta nos amigos. Wagner, quando diz coisas pros seus, diz de verdade - e muda a vida de quem esta do seu lado", escreveu em um trecho da legenda, explicando depois que acabou errando a data do aniversário de Wagner.

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram recados para os artistas. "Só os gênios", disse Anitta. "Que sofá forte para aguentar tanto gigante", afirmou uma seguidora. "Só os melhores. Tipo de galera que eu gostaria de ter", ressaltou uma internauta.

