Gkay posa ao lado de Avril Lavigne durante desfile em Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 17:08 | Atualizado 25/06/2024 17:09

Rio - Gkay, de 31 anos, compartilhou uma foto especial no Stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (24). A influenciadora posou ao lado de Avril Lavigne, de 39, durante um desfile na Semana de Alta-Costura de Paris, na França.

A brasileira esteve na primeira fila do desfile da grife Tamara Ralph e mostrou que assistiu ao o lado da cantora canadense e não perdeu a oportunidade de fotografar o momento único.

Recentemente, Gkay resolveu alongar os fios até a cintura , no entanto, manteve a mesma cor no cabelo, que agora está no tom ruivo.