Publicado 25/06/2024 13:49 | Atualizado 25/06/2024 13:49

Rio - Carolina Dieckmann postou no Instagram, nesta terça-feira (25) fotos de seu novo visual, com um corte de cabelo diferente, repicado e com franja. A atriz de 46 anos contou que a mudança foi necessária para viver uma personagem no cinema.

"Minha vida é mudar... e como eu amo ser tantas; agora, Helena, do filme "Pequenas Criaturas", de Anne Pinheiro Guimarães", escreveu a atriz.

A atriz Fernanda Paes Lemes elogiou: "Linda". Já os fãs deixaram comentários como: "Bem-vinda, Helena tem espaço no meu coração pra você", "Que linda"; e "Amo você de franja".



Nos stories, ela compartilhou um pouco sobre o papel. "É uma personagem que fala muito com os olhos. É uma pessoa silenciosa por estar passando por um momento de implosão de sentimentos de olhar para a vida e perceber que está diferente do imaginava para ela, explicou.



O último trabalho da atriz foi como a advogada Lumiar, na novela "Vai na Fé", da Globo, em 2023.