Cleo Pires e o marido Leandro D'LuccaReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 17:49 | Atualizado 25/06/2024 17:50

Rio - Leandro D'Lucca, marido de Cleo Pires, recebeu alta hospitalar, nesta terça-feira (25) após mais de uma semana internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. O influenciador bateu a cabeça enquanto andava de skate com o filho e teve um traumatismo craniano.

"Salve, salve galera. Passando pra dar boas notícias. Acabei de fazer uma tomografia e tive alta. Queria agradecer ao Hospital Samaritano pela parceria, hospitalidade, enfermeiras, enfermeiros e médicos, foram todos excepcionais. Tamo junto!", disse no Stories do Instagram.A artista também falou sobre a alta do companheiro. "Meu marido teve alta, graças a Deus. Tem rodízio do carro e eu preciso pegar ele no hospital", contou.O acidente aconteceu no final de semana dos dias 15 e 16 de junho durante um passeio de Leandro com o filho Gael, de 9 anos. Ele colidiu com uma bicicleta, caiu e bateu a cabeça, o que resultou em um sangramento no cérebro e traumatismo craniano.