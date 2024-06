Gilberto Gil completa 82 anos nesta quarta-feira (26) - Reprodução / Instagram

Rio - O cantor e compositor Gilberto Gil completou 82 anos, nesta quarta-feira (26). Nas redes sociais, diversas personalidades, como Teresa Cristina, Angela Ro Ro e Maria Bethânia, fizeram homenagens ao artista.

Maria Bethânia compartilhou um vídeo com fotos antigas tiradas ao lado do cantor. "Hoje é dia de Gilberto. Felicidades Gil, dos nossos mestres, vida longa e saúde", escreveu a cantora.



A sambista Teresa Cristina postou uma foto dela e da sua filha ao lado do artista. "A primeira vez que minha filha encontrou o Gilberto ela berrou tanto que fiquei com vergonha. Segurou minha mão com força e gritava: 'mãe é o Gil?' Como se ele não estivesse ali. Hoje é dia dele e queria que recebesse esse amor que a gente tem por ele e não consegue dizer. Viva sua existência".



Angela Ro Ro compartilhou a música "Vida" para parabenizá-lo. "Dia de festa no coração de todos nós que amamos esse homem tão sensível e delicado em seu jeito de amar a vida. Saúde, paz, amor, longa e sadia vida", escreveu.

No perfil do Instagram de Gilberto Gil também teve homenagem, só que para João Gil, seu primeiro neto, que faz aniversário no mesmo dia do avô. O também cantor de 34 anos é filho de Nara Gil, que integra a banda do pai.

"Primeiro neto de Gil, filho de Nara Gil e dono de um grande talento musical. Ele carrega consigo tudo de melhor da família Gil, e ainda divide o dia do aniversário com o avô. Parabéns, João! Aquele abraço", finalizou a mensagem.