Bárbara Evans mostra corpo após cirurgias plásticas: 'Estou tão feliz' - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans mostra corpo após cirurgias plásticas: 'Estou tão feliz'Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 13:53 | Atualizado 26/06/2024 13:54

Rio - Após passar por cirurgias plásticas há uma semana, a influenciadora digital Bárbara Evans, de 33 anos, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (25), para mostrar como está seu corpo. Ela se submeteu aos procedimentos estéticos de abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração.

"Sete dias após cirurgia. Zero roxo, cicatrização maravilhosa", escreveu a influenciadora nos stories onde compartilhou imagens do resultado cirúrgico. "Gente, eu estou até agora sem acreditar, fico vendo as fotos. Mas lembrando, só tem sete dias de cirurgia, era para estar tudo roxo, 'estropiado'. Olha como está! [..] Ai, estou tão feliz!", disse Bárbara.

Em seguida, ela enalteceu o trabalho do cirurgião Renato J. Freitas. "Só tem um 'microporezinho' em cima da cicatriz. Não dá pra ver nada. Gente, que loucura! Esse é o tipo de trabalho que precisa ser exaltado porque a pessoa precisa realmente ter o dom. Vocês viram a quantidade de gordura e pele que ele [cirurgião] tirou? E só tem sete dias de cirurgia. Vocês viram como está o meu corpo? Vou mostrar dia após dia para vocês irem comparando as fotos. Estou desacreditada", revelou. "Estava aqui me admirando. Depois desse dia de tensão, deu tudo certo", falou.

A criadora de conteúdo é mãe de Ayla, de 1 ano, e dos gêmeos, Álvaro e Antônio, que nasceram no dia 27 de novembro do ano passado. Os três são frutos do seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.