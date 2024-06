Jaquelline Grohalski se manifesta sobre rumores de affair com Davi Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 15:51 | Atualizado 27/06/2024 15:52

Rio - O ex-BBB Matteus Amaral fez um Stories no Instagram, nesta quinta-feira (27) questionando se Jaquelline Grohalski está vivendo um affair com Davi Brito. No vídeo, a influenciadora aparece sorridente do lado do campeão do 'BBB 24', mas negou os boatos, afirmando que eles são apenas amigos.