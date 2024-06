Maraisa e Fernando Mocó completam um ano de namoro - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 17:20 | Atualizado 27/06/2024 17:24

Rio - Um dia após receber uma homenagem de Fernando Mocó , Maraisa também foi às redes sociais celebrar um ano de relacionamento com o empresário. Na publicação do Instagram, feita nesta quinta-feira (27), a sertaneja, que faz dupla com Maiara, agradeceu a companhia do amado e se declarou.

"Meu amor, enfim chegamos a bodas de milagre, um ano de namoro, uma data tão importante e especial para nós… Quantas histórias já vivemos até aqui, você melhorou meus dias e me deu um novo rumo, que nessa continuação da nossa história, estejamos mais fortes ainda para enfrentarmos tudo e todos. Obrigada por não desistir do nosso amor, por cuidar dele com tanto carinho, muito feliz por ter construído uma história com você, uma pessoa incrível, apaixonante, que quero sempre na minha vida, um ano de muito amor, respeito e cumplicidade", escreveu.No texto, que acompanhou fotos de momentos do casal, a artista também lembrou o companheirismo de Fernando. "Meu amor por você só aumenta a cada dia, a cada instante, e isso me faz tão bem. O seu companheirismo, seus cuidados, sua dedicação, atenção, são coisas que fazem me apaixonar cada vez mais, para mim só basta ter seu sorriso, sua companhia para estar bem, para qualquer dia ficar melhor. Este ano não teria sido tão incrível, tão leve se não tivesse você fazendo parte dos meus sonhos, meus projetos, minha vida", continuou.Assim como na publicação de Mocó, a declaração de Maraisa repercutiu nos comentários. Diversos fãs elogiaram: "Parabéns meu amor toda felicidade desse mundo para vocês que Jesus seja sempre o centro de tudo. Vc merece ser muito feliz e uma pessoa incrível enfim encontrou seu felizes para sempre né". "Casal top".