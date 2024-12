Cauã Reymond exibe tanquinho definido e desabafa: Acordei com a autoestima baixa - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024

Publicado 06/12/2024 12:37

Rio - Cauã Reymond, de 44 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6), para compartilhar algumas de fotos exibindo o tanquinho definido usando apenas sunga. O ator desabafou ao dizer que publicou os registros porque estava com a 'autoestima baixa'.

"Acordei com a autoestima baixa e lembrei dessas fotos pós-sauna na semana passada", escreveu o galã na legenda da publicação. Nos registros, ele posa para fotos no espelho mostrando o corpo.Nos comentários da publicação, famosos e internautas não economizaram nos elogios. "Passo mal", disse a cantora Lia Clark. "Mexe com as estribeiras de um Brasil inteiro", brincou a cantora Ananda. "Esse homem não dá paz! Que loucura! Haja coração para aguentar tanta beleza num só corpo", expressou um usuário das redes sociais.