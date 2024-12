Angélica faz retrospectiva de 2024: ’Que ano especial’ - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 10:05

Rio - Angélica, de 51 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (5), para fazer uma retrospectiva de 2024. A apresentadora compartilhou um compilado de fotos e desejou mais momentos especiais para o próximo ano.

"Que ano especial", escreveu Angélica na legenda da publicação. Na publicação, a apresentadora iniciou: "Como eu vou ser triste se eu iniciei meu ano viajando com minha família, fiz uma campanha linda com meus amores [cachorros de estimação], fiz a primeira campanha do Dia das Mães com a Eva, estive ao lado de mulheres maravilhosas [Silvia Bussade Braz, Gisele Bündchen e Taís Araujo], vendi minha boneca no Portugal Show, fui ruiva, fui capa [de revista]".A mulher do apresentador Luciano Huck, que aparece em vários momentos da retrospectiva, continuou. "Tive fins de tardes deliciosos com meus amigos [Grazi Massafera e João Vicente de Castro], Rock in Rio com meus amores e assistindo essa mulher incrível [Ivete Sangalo], conheci uma nova cultura, finalmente conheci a 'Xanaina' [Blogueirinha], assisti minha pequena Eva em seu espetáculo, contei uma nova história para o [Fábio] Porchat, fui a Miley [Cyrus] por um dia, fui a Xuxa e a Xuxa foi eu, criando novas memórias no 'Lady Night' [do Multishow], estreei 'Angélica: 50 e Uns' que ficou no 'top 1' do Globoplay e cuidei da minha saúde e corpo. Em 2025 tem muito mais".A apresentadora recebeu o carinho de famosos nos comentários da publicação. "Maravilhosa", elogiou Ivete Sangalo. "Te amo", disse ator Rafael Portugal. "Que amor! Te amamos", declarou Tata Werneck.