Rio - Nesta quinta-feira (5), João Gomes e Pabllo Vittar se reuniram para gravação o clipe de "Vira Lata". A locação escolhida foi a vibrante comunidade do Ibura, em Recife, cenário que reforça a conexão dos artistas com as raízes populares e as histórias que permeiam o Brasil.

A direção apostou em gravações ao amanhecer para captar a luz natural e a essência cotidiana das vielas do Ibura. No roteiro, Pabllo interpreta a mulher do padeiro vivido por João Gomes. A trama segue a rotina do casal, com cenas que vão desde os afazeres domésticos de Pabllo até a descontração de João em um boteco com amigos. O ponto alto do clipe promete ser uma grande celebração em frente a um paredão, com a participação calorosa da comunidade.

A parceria entre João Gomes e Pabllo Vittar em "Vira Lata" une o forró e o pop em um projeto que vai emocionar e fazer dançar. O clipe será lançado em breve e promete ser um marco na carreira dos dois artistas.