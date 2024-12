Claudia Ohana surge caracterizada de Tieta após 35 anos da novela - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2024 19:48 | Atualizado 05/12/2024 19:49

Rio - Claudia Ohana, aos 61 anos, reviveu a essência de Tieta ao surgir caracterizada como a icônica personagem em uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (5). Com um vestidinho amarelo estampado, flor no cabelo e brincos coloridos, a atriz emocionou aos fãs ao relembrar o papel que marcou sua carreira e revolucionou a teledramaturgia brasileira nos anos 80.



"35 anos depois eu ainda me sinto meio Tieta. Essa coisa brejeira que habita em mim", escreveu na legenda.



Exibida atualmente no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, a trama se passa na fictícia Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, e traz a história de Tieta, que na juventude foi humilhada e expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), por conta de seu comportamento liberal. Décadas depois, a personagem, vivida por Betty Faria na fase adulta, retorna rica, exuberante e movida por um desejo de revanche.



A publicação rendeu uma chuva de elogios à atriz. "Meu sonho que você fizesse a Tieta em um remake!", disse um fã. "Da minha geração, lindíssima", declarou mais uma. "Musa, maravilhosa e linda", enalteceu outra.