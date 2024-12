Angélica - Reprodução/Instagram

Angélica Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 18:38 | Atualizado 05/12/2024 19:19

Rio - No programa "Angélica: 50 & Uns", no GNT, Angélica compartilhou um dos momentos mais desafiadores de sua vida: o grave acidente de seu filho Benício, ocorrido em 2019, enquanto ele praticava wakeboard em Angra dos Reis. Durante a conversa com Gilberto Gil, Tony Ramos e Zeca Pagodinho, a apresentadora descreveu o episódio como o mais marcante de sua vida.



fotogaleria

"Foi a coisa mais forte que eu vivi. Porque filho é filho. Toda vez que eu falo nesse assunto, minha boca fica seca, porque me vem toda uma memória", disse ela, emocionada. Luciano Huck também trouxe à tona o acidente do filho em 2023, durante o programa "Domingão com Huck". O apresentador, ao receber o cantor Regis Danese, refletiu sobre momentos milagrosos em sua vida, incluindo o episódio de Benício."Ele teve que operar a cabeça. Foi uma confusão na nossa vida", contou. Huck relembrou que o médico responsável pela cirurgia estava a apenas 20 minutos do hospital, por sorte, o que facilitou o atendimento rápido e eficaz.Em junho de 2019, Benício, com apenas 11 anos, sofreu traumatismo craniano ao cair da prancha. O boletim médico confirmou afundamento e hematoma no lado direito da cabeça. A cirurgia foi realizada com sucesso, e o menino teve uma recuperação surpreendente.Luciano descreveu o episódio como um divisor de águas para a família. "O que poderia ter sido uma tragédia, uma catástrofe, passa a ser uma coisa de aprendizado e reflexão."