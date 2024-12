Eliezer, Mariana Vazquez e Viih Tube - reprodução

Eliezer, Mariana Vazquez e Viih Tubereprodução

Publicado 05/12/2024 17:02

Rio - Mariana Vazques, conhecida por organizar eventos para famosos, compartilhou os desafios de sua profissão no podcast Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly. Durante o bate-papo, Mariana abordou como a percepção pública sobre seu trabalho mudou após a festa de um ano de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. O evento, que durou três dias e chamou atenção pelo alto investimento, gerou equívocos sobre os serviços que ela oferece.



fotogaleria

"Depois que organizei a festa da Viih Tube, muita gente deixou de vir me pedir orçamento porque quer fazer uma festinha pequena. Falam: ‘Ela é a assessora da Viih Tube, fez três dias de festa, não vai organizar a minha festa no salão do prédio’. Mas eu faço desde festinhas de 10, 12 mil até eventos que o céu é o limite”, contou Mariana.Apesar de ser lembrada pelas grandes produções, Mariana fez questão de enfatizar que eventos menores sempre fizeram parte do seu portfólio. Segundo ela, o trabalho de atender mães que buscam por fornecedores adequados ao orçamento é tão importante quanto grandes produções."O nosso trabalho de ajudar a mãe, de buscar os fornecedores adequados para aquela verba, é feito independentemente do tamanho do orçamento: um milhão ou 10 mil… Eu organizo a festa da Viih Tube, mas o que sustenta a minha vida são essas festinhas de salão também, viu?", explicou.