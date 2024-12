Ivete Sangalo manda troféu do Prêmio Multishow e flores para Ludmilla - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo manda troféu do Prêmio Multishow e flores para LudmillaReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 16:17 | Atualizado 05/12/2024 16:19

Rio - Após cometer uma gafe e esquecer de citar o nome de Ludmilla ao receber o Prêmio Multishow 2024 com a música "Macetando", Ivete Sangalo se redimiu e enviou o troféu e flores para a cantora carioca.

"Você não existe! Obrigada pelo carinho, Mainha. Macetamos firme nessa. Te amo", agradeceu Lud nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (5).

Ivete explicou em vídeo nas suas redes sociais que ficou nervosa e não agradeceu a cantora, já que a música tem a participação da carioca. No mesmo dia, ela fez uma chamada de vídeo para pedir desculpas à artista, que faltou ao evento na última terça-feira (3) e foi ao cinema com a mulher Brunna Gonçalves

"Macetando" levou a melhor na categoria de Axé/Pagodão, ao concorrer com "Nego Doce", de O Kannalha; "Perna Bamba", do Parangolé com Léo Santana; "Seus Recados", parceria de Ivete Sangalo e Liniker; "Tá Gostosin", de ÀTTØØXXÁ e É O Tchan; e "Tranca Rua", feat de ÀTTØØXXÁ com Baco Exu do Blues.