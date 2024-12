Ludmilla vai ao cinema com Brunna Gonçalves - Edson Douglas/Ag.news

Rio - Ludmilla concorreu em três categorias do Prêmio Multishow 2024, que aconteceu na noite de terça-feira (3) no Riocentro, Zona Oeste. Apesar disso, a cantora ignorou o evento e foi com a mulher Brunna Gonçalves e amigos e familiares assistir ao filme "Moana 2" em um cinema da Barra da Tijuca.

Nos Stories do Instagram, ela contou que fechou uma sala de cinema só para ela e seus convidados. Alguns fãs apontam que a falta de Lud à premiação tem relação com o desafeto antigo com Anitta, a homenageada da noite com o Troféu Vanguarda.

A artista concorreu esse ano em três categorias: Show do Ano, Samba/Pagode do Ano e Axé/Pagodão do Ano - e venceu nessa categoria pela participação na música "Macetando", de Ivete Sangalo, que acabou esquecendo de citá-la no palco.

Em 2019, Ludmilla gravou com Anitta e Snoop Dogg o hit "Onda Diferente", de sua autoria. A cantora foi surpreendida na época ao descobrir que Anitta se incluiu como co-autora da música, assim como o rapper americano, que tinha feito essa exigência para topar gravar o funk.

No mesmo ano, ela foi vaiada no Prêmio Multishow e rebateu no palco ao receber o prêmio de "Cantora do Ano" e "Música Chiclete" com "Onda Diferente".

"Obrigada pelas vaias, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas", desabafou na época no palco.

Boicote ao Prêmio Multishow

Em 2021, Lud ficou inconformada por não ser indicada como Cantora do Ano - já que tinha emplacado vários sucessos. Ela foi às redes reclamar e sugeriu um boicote à premiação.

"Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria “Cantora do Ano”. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação…", disse a cantora.



Ela aceitou um pedido de desculpas e chegou a apresentar a edição do ano passado.