03/12/2024

Rio - Laila Zaid gerou polêmica ao questionar a ostentação da decoração natalina na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Conhecida por sua atuação em temas ambientais, Laila usou as redes sociais para criticar o excesso de luzes e materiais utilizados na celebração.



"Parece um shopping, mas só a casa da Virgínia no Natal. Existem limites pra enfeitar seu Natal? Ou o nascimento do Cristo?", escreveu a atriz, destacando a importância de refletir sobre a simplicidade associada à data.Yanna Lavigne, amiga de Laila, se posicionou ao defender a reflexão proposta. "Não tá sendo chata nada, só a conta de luz daria pra alimentar muita gente", afirmou a atriz em resposta à publicação. Yanna, que mora no interior de Minas Gerais em meio à natureza, também questionou o impacto ambiental gerado por decorações grandiosas.Laila Zaid destacou que o Natal, originalmente ligado à simplicidade e união, tem se transformado em um evento marcado pelo consumo desenfreado. "Como o Natal pode transmitir amor, paz e união se a gente tá transformando tudo num espetáculo de resíduos que afetam o meio ambiente e os seres vivos?", questionou.As declarações dividiram opiniões. Enquanto muitos apoiaram a crítica, outros fãs de Virginia atacaram as atrizes, defendendo o direito à ostentação na celebração.