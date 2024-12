Cacau Protásio será musa do Salgueiro pelo segundo ano consecutivo - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 20:17 | Atualizado 03/12/2024 20:18

Rio - Cacau Protásio, de 49 anos, retornará ao Sambódromo em 2025 como musa do Salgueiro. Pelo segundo ano consecutivo, ela desfilará para representar a vermelha e branca da Tijuca, que neste Carnaval busca seu 10º título com o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado".



Na tarde desta terça-feira (3), Cacau esteve no barracão da escola, localizado na Cidade do Samba, zona portuária do Rio, para conhecer o croqui da fantasia que usará no desfile. O figurino foi entregue pessoalmente pelo carnavalesco Jorge Silveira. O presidente da agremiação, André Vaz, também acompanhou o encontro.



Nas redes sociais, a escola celebrou a permanência de Cacau como musa: "Hoje foi dia de receber uma visita cheia de alegria e energia em nosso Barracão! E com muita felicidade, anunciamos que Cacau Protásio, nossa Musona, segue com a gente para o Carnaval 2025! Cacau é pura emoção, carisma e representatividade. Cria nossa, ela carrega no peito o orgulho de ser Salgueiro e, mais uma vez, vai brilhar junto à nossa comunidade!".



A atriz também compartilhou a empolgação ao ver o figurino: "Gente! Que alegria, minha roupa é linda demais. Eu fiquei feliz com o que eu vi e vou vestir! Obrigada".