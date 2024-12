Felippe Valadão e André Valadão - reprodução Instagram

Felippe Valadão e André Valadãoreprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 19:56

Rio - A família Valadão, reconhecida por sua ligação com a Igreja Batista da Lagoinha, vive um momento de divisão pública. O impasse começou quando André Valadão, líder atual da Lagoinha, acionou judicialmente o cunhado, pastor Felippe Valadão, para proibir o uso da marca Lagoinha na congregação dirigida por Felippe e sua esposa, Mariana Valadão, no estado do Rio de Janeiro.