Yudi Tamashiro e Mila Braga fazem chá revelação e descobrem sexo de bebêReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 17:24 | Atualizado 03/12/2024 19:01

Rio - É menino! Yudi Tamashiro, 32 anos, e Mila Braga, 36, celebraram a descoberta do sexo do primeiro filho durante um chá revelação realizado nesta terça-feira (3). O evento aconteceu na residência do casal, localizada na região metropolitana de São Paulo, e contou com a presença de familiares e amigos.



"Desde que eu descobri que estava grávida eu sabia que era menino. Mas eu estava com medo de magoar ela, se fosse uma menina", disse Mila emocionada após a revelação.



O casal já havia definido os nomes antes da revelação: Yudi, caso fosse um menino, e Akemy, caso fosse uma menina. A festa teve o tema pandas e contou com uma decoração em tons neutros.