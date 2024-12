Zeca Pagodinho - Reprodução / Instagram

Zeca PagodinhoReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 18:20 | Atualizado 03/12/2024 18:54

Rio - Aos 65 anos, o cantor Zeca Pagodinho compartilhou detalhes da rotina de saúde e histórias inusitadas com a inseparável cervejinha. As revelações foram feitas durante sua participação no programa "50 & Uns", comandado por Angélica. O papo descontraído também contou com o ator Tony Ramos e o cantor Gilberto Gil.



fotogaleria

Zeca começou falando sobre os cuidados que passou a adotar. "Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias... Faço check up, levo uma cervejinha escondido", revelou, arrancando risadas.

Além das internações regulares para manter a saúde em dia, o cantor mencionou que o mais novo aliado é um aparelho de glicose, que ele utiliza para monitorar os níveis de açúcar no sangue.



Tony Ramos aproveitou o gancho para relembrar uma história marcante de Zeca. "Lembrei do dia em que Zeca levou cerveja para Beth Carvalho no hospital. Sei lá, nós levamos. Eu, Arlindo e Sombrinha. Chegamos lá, a Beth, tinha um violão embaixo de uma mesa, ‘pega meu violão aí’. As enfermeiras já vieram com aqueles copinhos de plástico".



Como se não bastasse, Zeca revelou um lugar ainda mais inusitado onde já bebeu cerveja. "No enterro do meu pai, levamos 10 caixas de cerveja, salgadinho. O da minha mãe agora, dois anos atrás, mesma coisa".