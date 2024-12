Beyoncé - Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2024 17:18

Rio - A Billboard revelou, nesta terça-feira (3), o ranking oficial das 25 maiores estrelas da música pop do século XXI. A revista consagrou Beyoncé, 43 anos, como a maior de todas. O pódio também inclui Taylor Swift, em segundo lugar, e Rihanna, na terceira posição. A lista destaca artistas que marcaram a indústria musical nas últimas décadas, como Lady Gaga, Jay-Z e Bruno Mars.

Segundo a publicação, a grandeza de Beyoncé enquanto estrela pop é evidente. "Você pode vê-la no palco por meio minuto e reconhecer instantaneamente que ela é uma estrela de todos os tempos […]. Mas entender o escopo total de seu impacto também requer um conhecimento profundo da música pop e da cultura americana do século XXI, e as maneiras pelas quais ela a dominou, elevou e transformou nos últimos 25 anos", pontuou a Billboard.

Além disso, a revista analisou o impacto cultural da cantora. "A artista não apenas entretém, mas também utiliza sua plataforma e a sua relevância para abordar questões importantes, como os direitos das mulheres e a igualdade racial."

"Com sua fama e influência global eventualmente se expandindo para os mundos do cinema, moda e política, ela corresponde a Michael [Jackson], Madonna e Prince deste século", concluiu a revista.

Ao longo dos anos, Beyoncé acumulou 32 estatuetas no Grammy Awards e alcançou o posto de artista mais premiada da história da academia. No Grammy 2025, a superstar recebeu 11 indicações relacionadas ao álbum "Cowboy Carter" e elevou seu total histórico para 99 nomeações.

Confira a listagem completa:



1º - Beyoncé

2º - Taylor Swift

3º - Rihanna

4º - Drake

5º - Lady Gaga

6º - Britney Spears

7º - Kanye West

8º - Justin Bieber

9º - Ariana Grande

10º - Adele

11º - Usher

12º - Eminem

13º - Nicki Minaj

14º - Justin Timberlake

15º - Miley Cyrus

16º - Jay-Z

17º - Shakira

18º - The Weeknd

19º - BTS

20º - Bruno Mars

21º - Lil Wayne

22º - One Direction

23º - Bad Bunny

24º - Ed Sheeran

25º - Katy Perry