Ananda Apple - Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2024 19:01 | Atualizado 03/12/2024 19:44

Rio - A jornalista Ananda Apple, de 63 anos, usou as redes sociais para interagir com os seguidores e justificar o afastamento da televisão. A repórter da TV Globo retomou as gravações do "Quadro Verde", com dicas de paisagismo e ecologia, após um período afastada do trabalho.

"Há pouco mais de dois meses saí em licença médica para fazer uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo. De lá pra cá, tipoia e fisioterapia para recuperar os movimentos", explicou Ananda.

"Fiz fisioterapia praticamente todos os dias e é um cuidado que tenho que continuar. Os movimentos completos só terei a partir de uns seis meses. Ainda não consigo levantar o braço, nem levá-los para trás. Para algumas coisas, ainda dependo da ajuda das minhas filhas", falou a comunicadora, mãe das gêmeas Céo e Liz, 22 anos.

O retorno ao trabalho aconteceu no dia 18 de novembro. "O que conquistei, até agora, me permite voltar a trabalhar. A volta ao trabalho vai ser boa para mim, a gente distrai da dor e se sente produtiva. Volto a ser útil, produtiva e poderei fazer as pautas especiais de fim de ano, o Quadro Verde, fazer o que eu gosto. Estou bem feliz por isso", disse.