Juliette e KaiqueReprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 16:53

Rio - Kaique Cerveny, de 27 anos, homenageou Juliette, que completa mais um ano de vida, nesta terça-feira (3). O atleta de crossfit publicou, no Instagram, diversos registros de momentos especiais ao lado da campeã do BBB 21, para celebrar seus 35 anos.

fotogaleria

"Você é luz, amor, afeto. Nada no mundo substituiria você e nem o que sinto por nós! Você tem a capacidade de transformar qualquer lugar, e o seu coração é o que mais me encanta. Amo compartilhar a vida e os melhores momentos com você. Parabéns, amor. Te amo", declarou.

Internautas comentaram na publicação do influenciador. "Tão lindos! Feliz aniversário, Ju. Que Deus continue te abençoando e também o relacionamento de vocês", disse um. "Eu amo muito esse casal maravilhoso", afirmou outro. "Eu amo esse casal! Que sintonia! Parabéns, Juliette. Você tem um coração de ouro! Jesus te abençoe", comentou mais um fã.