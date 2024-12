Juliette é pedida em casamento por Kaique Cerveny - Reprodução / Instagram

Juliette é pedida em casamento por Kaique CervenyReprodução / Instagram

Publicado 01/12/2024 10:41

Rio - Noivos! Juliette, que completa 35 anos no dia 3 de dezembro, foi pedida em casamento por Kaique Cerveny, na noite deste sábado (30). O momento romântico, compartilhado nas redes sociais, aconteceu durante a festa de aniversário antecipada da campeã do BBB 21.

fotogaleria

Durante o jantar, o atleta chamou a mãe de Juliette, dona Fátima. Abraçado com a sogra e segurando um microfone, ele iniciou o pedido. "Eu e a Ju, a gente já teve esse momento particular nosso, mas jamais poderia fazer isso sem a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque esse é um momento muito especial para nós. Então, dona Fátima, eu queria pedir mais uma vez sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa. Autoriza?", perguntou Kaique, ajoelhado e segurando uma caixinha com as alianças."Com certeza!", respondeu a sogra. Com a aprovação da dona Fátima, Kaique beijou Juliette, enquanto os convidados comemoravam o momento especial."Estou noiva", anunciou a campeã do BBB 21 nos stories do Instagram. Juliette também mostrou a aliança. O casal também trocou a mesma declaração de amor: "Te amo". A ex-BBB e o estudante de nutrição tornaram o namoro público em dezembro de 2023. Os boatos de romance surgiram em abril desse mesmo ano.