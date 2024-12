Cantora iniciou dezembro ao som de seu clássico hit de Natal - Reprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 01/12/2024 18:20

Rio - Mariah Carey, de 55 anos, deu início a temporada de Natal neste domingo (1º) em suas redes sociais. A cantora norte-americana compartilhou um vídeo desfilando com um vestido longo vermelho ao som de "All I Want for Christmas Is You", música lançada em 1994.

fotogaleria "Entrando em dezembro como...", escreveu na legenda. A artista foi apelidada de Rainha do Natal devido à canção de sucesso figurar no topo das plataformas digitais durante as comemorações de fim de ano.

Os seguidores comentaram o "aval" de Mariah Carey para abertura das festividades. "Você é linda, Rainha do Natal", disse uma. "A diva está oficialmente descongelada", brincou outra. "Entrando bem natalina, diva", afirmou uma terceira.