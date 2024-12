Djavan, Iza e mais celebridades vão ao show de Liniker no Rio

Rio - A cantora Liniker, de 29 anos, fez o primeiro show da turnê "Caju" na cidade carioca, no Vivo Rio, neste sábado (30). Djavan, Iza e mais famosos prestigiaram a artista e celebraram o momento nas redes sociais."Ontem foi dia de prestigiar o show da Liniker", escreveu o artista nos stories do Instagram. Os cantores assistiram ao show juntos. "E ainda teve encontro com a Iza", completou Djavan.A cantora tem feito raras aparições públicas desde o nascimento da primeira filha, Nala, em 13 de outubro. A herdeira é fruto do relacionamento da artista com o jogador Yuri Lima. Apesar disso, marcou presença no Grammy Latino no mês passado, em Miami, nos Estados Unidos.Os atores Gabz e Jaffar Bambirra , que recentemente tornaram o namoro público, curtiram o show juntinhos. Eles integram o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você". Enquanto ela interpreta a protagonista Viola, o artista dá vida ao Iberê.