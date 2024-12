Ananda nega ter sido amante de ex-namorado de Ana Paula Minerato - Reprodução / Instagram

Publicado 01/12/2024 09:25

Rio - A cantora Ananda, que sofreu ataques racistas da influenciadora digital Ana Paula Minerato , usou os stories do Instagram, na manhã deste sábado (30), para negar que teria sido amante do rapper KT Gomez, ex-namorado da modelo. A especulação surgiu após Minerato dizer que o cantor a traiu com a artista. A vocalista do Melanina Carioca contou que desde então tem sofrido ataques na internet.

"Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês caíram direitinho no papo da mina. Parem de me atacar falando de traição. Isso é mentira! Não aguento mais ver pessoas me acusando de algo que não fiz, sou muito mulher para botar a cara e assumir caso tivesse sido dessa forma, porque eu banco isso, mas não é verdade", iniciou."[Estava] Tava tão preocupada com o mais importante, que nem entrei nisso, achei irrelevante, mas se trata da minha honra. A história não foi assim. Ele voltou com ela, porque eu não quis continuar com ele. Entendam, isso foi uma distração", finalizou a cantora. Vale lembrar que rapper também nega que teria traído Ana Paula com Ananda.Na segunda-feira (25), vazou nas redes sociais um áudio da influenciadora digital Ana Paula Minerato proferindo comentários racistas contra Ananda, durante conversa com o ex-namorado KT Gomez. A influenciadora chamou a cantora de termos racistas como, "empregada do cabelo duro" e "neguinha". Após a repercussão, a ex-apresentadora foi demitida da Band e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel.