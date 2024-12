Cantora reclamou da cobrança para ser mais presente nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2024 16:06 | Atualizado 01/12/2024 17:17

Rio - Anitta gravou um vídeo nos Stories neste domingo (1º) para desabafar sobre as cobranças que recebe para fazer mais postagens em suas redes sociais. Ao lado da amiga Bruna Griphao, a cantora falou sobre sua frequência no mundo digital.

"Cara, está dando trabalho viver. Está dando trabalho viver nessa era do telefone que vou te contar. É muita coisa. Porque agora é o post, agora tem que lançar não sei o quê.... Aí cara, quando comecei a pensar no tanto de coisa, no tanto de negócio...", disse.