Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha caminham na orla da Barra da Tijuca

Rio - Fátima Bernardes, de 62 anos, e o namorado, o político Túlio Gadelha, de 37, aproveitaram a manhã deste domingo (1º) para se exercitarem. O casal caminhou pela orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A jornalista escolheu um visual bem confortável para praticar exercícios: camiseta, legging azul e tênis. Para se proteger dos raios solares, ela usou boné branco e óculos escuros. O casal, que encontrou um amigo, também se alongou. Além de caminhar, Túlio aproveitou para dar uma corridinha, vestindo um short preto e camisa.

No início do mês passado, o casal completou sete anos juntos e celebraram com uma declaração em conjunto nas redes sociais. Discretos, eles mantém o relacionamento longe dos holofotes mas com declarações públicas em momentos especiais. Antes de namorar o político, a jornalista foi casada por 25 anos com âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, William Bonner. Eles tiveram os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, de 27 anos.

