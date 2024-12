Ex-BBB Deniziane Ferreira - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2024 16:51

Rio - Ex-integrante do "BBB 24", Deniziane Ferreira desabafou sobre a recuperação de uma cirurgia de rinoplastia. A influenciadora surgiu no Instagram Stories neste domingo (1º) usando um curativo na região operada e relatou o incômodo que sente.

"Eu estou vivendo pelo dia que eu vou tirar esse tampão do meu nariz. Eu juro para vocês, está muito difícil para dormir. Hoje, acho que amanheci menos inchada, mas estou tendo alergia do micropore [fita]. E aí tem que continuar usando, mas não é fácil. Me dá uma ansiedade para dormir de noite", contou.