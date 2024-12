Deborah Secco - Reprodução/Instagram

Rio - Deborah Secco aproveita o domingo da melhor forma, à beira da piscina. Atriz, que fez aniversário no dia 26 de novembro, compartilhou um momento "relax" nas redes sociais.



Com boné da grife Balenciaga, biquíni preto e óculos escuros, a artista registrou a manhã agradável: "Oi, domingo", escreveu, enquanto fazia poses para a câmera.



A atriz encerrou a semana de seu aniversário – ela completou 45 anos na última terça-feira (26) – com chave de ouro. No último sábado (30), Deborah também publicou fotos do dia que teve ao lado da filha, Maria Flor, de 8 anos, e de amigas. "Sábado cheio de amor", declarou.

