Gustavo Marsengo após cirurgia de transplante capilar - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2024 11:08 | Atualizado 01/12/2024 11:13

Rio - Gustavo Marsengo resolveu dar um tapa no visual antes de subir ao altar com sua noiva, Laís Caldas, no ano que vem. O ex-BBB realizou uma cirurgia de transplante capilar na última quinta-feira (28). Desde então, ele mostra aos seus seguidores, como está sua aparência a cada dia. Neste domingo (1), o influenciador apareceu com o rosto bastante inchado e explicou o ocorrido aos fãs:



"Não se assustem, não. Inchou bastante. Acho que é porque eu dormi de lado. Contrariei algumas indicações, mas é que eu não consigo dormir de barriga para cima. Arranjei uma posição para dormir de lado, e acho que isso ajudou a descer todo esse inchaço. Agora é fazer bastante gelo, ficar com a cabeça para cima. Mas não precisem se preocupar. Nos três primeiros dias é bem normal acontecer isso."

No dia da cirurgia, Gustavo esteve acompanhado de Laís, que é médica dermatologista. A ex-sister se derreteu pelo amado: "Hoje está sendo um dia super especial, dia do transplante capilar do meu amor. Entrei um pouquinho na cirurgia dele e aproveitei para me atualizar."



O casal se conheceu quando participou do BBB 22 e decidiram morar juntos pouco tempo depois de deixar o reality. No Natal de 2023, Gustavo pediu a Laís em casamento, de joelhos, diante da família dela.



"Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo", disse ele, na ocasião.