Kally Fonseca desabafou sobre fim do namoro com Cezar Black Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2024 22:41

Rio - Kally Fonseca divulgou um vídeo neste domingo (1º) para falar sobre o término do relacionamento com Cezar Black. O ex-BBB, que se aproximou da ex-parceira durante o reality show "A Fazenda 15", anunciou o fim do namoro em suas redes sociais e causou surpresa na cantora

"Eu preferi me pronunciar aqui porque eu sou muito transparente, vocês sabem, e para mim é a melhor forma de poder falar a respeito desse assunto que é da minha vida pessoal, obviamente, mas que eu compartilhei com muita gente no o Brasil. Foi algo bem público, que veio desde a época de 'A Fazenda'. Nada mais do que justo do que eu poder me pronunciar também a tantas pessoas que querem saber de fato o que aconteceu. E por respeito também, a gente tem muitas pessoas que gostam da gente", afirmou.