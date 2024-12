Julia Gama - Reprodução/Instagram

Julia GamaReprodução/Instagram

Publicado 01/12/2024 14:33 | Atualizado 01/12/2024 14:37

Rio - A ex-Miss Brasil, Julia Gama usou as redes sociais neste sábado, 30, para informar que precisou se submeter a uma cirurgia após sofrer uma queda em agosto deste ano, durante as gravações do reality show espanhol A Ilha: Desafio Extremo, da Telemundo. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou detalhes do procedimento.

A modelo contou que sente dores devido a compressão na coluna, mas que a cirurgia foi bem-sucedida. “Meus amores, já terminamos a cirurgia, tudo correu muito bem, estou muito feliz, de verdade. Foi como o esperado, foi tranquilo, o médico está satisfeito com o que foi feito”, iniciou.

Em seguida, ela disse que já percebeu melhora nos sintomas e elucidou que foi necessário implantar duas próteses na coluna, através de uma abertura feita em seu pescoço.

“Abriram aqui, introduziram um microscópio, colocaram uma prótese e depois outra prótese, mas com parafusos para recuperar esse espaço que estava comprimido e comprometendo os nervos da minha cervical desde o acidente. Era de onde deriva toda a dor que sentia, também a falta de força e a dormência das mãos”, detalhou.



Por último, agradeceu o apoio dos internautas e da produção do reality show espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Gama (@juliawgama)



O que aconteceu com Julia Gama?



Para quem não acompanhou, em agosto deste ano, ela deixou a competição em decorrência de uma queda que causou a fratura de duas vértebras, a lesão foi classificada como "muito grave" Neste momento, a modelo concentra seus esforços na recuperação.

Em agosto, ela fez um post no Instagram para contar detalhes do que aconteceu. "Me machuquei em uma gravação, foi grave, mas sei que tudo ficarei bem logo!", escreveu ela, que recebeu o apoio dos seguidores nos comentários.