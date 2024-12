Isis Valverde aproveita passeio na Disney com a família - Reprodução / Instagram

Publicado 01/12/2024 09:54

Rio - A atriz Isis Valverde, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais, neste sábado (30), registros aproveitando um passeio na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Ela curtiu as atrações do parque ao lado do filho, Rael, de 4, do noivo, Marcus Buaiz, de 45, e dos enteados, José Marcus, 12, e João Francisco, 10.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu a atriz na legenda da publicação. No compilado de fotos, Isis aparece sorridente em frente ao clássico "Castelo da Cinderella". A artista entrou no clima e usou um arco com "orelhinhas da Minnie" durante o passeio.

Ela também mostrou o filho e os enteados se divertindo. O herdeiro é fruto do seu antigo casamento com o modelo Andre Resende. Já os enteados nasceram do relacionamento anterior do empresário com a cantora Wanessa Camargo.



A publicação encantou internautas. "A princesa mineira que faltava na Disney", brincou uma usuária das redes sociais. "Que tudo! A primeira foto uma menininha. Acho que a Disney faz isso", disse uma seguidora. "Belíssima", elogiou uma terceira pessoa.