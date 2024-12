Mani Rego mostra antes e depois de corpo após passar por cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 19:55 | Atualizado 03/12/2024 19:56

Rio - Mani Rego, ex-namorada do campeão do "Big Brother Brasil 24" Davi Brito, usou as redes sociais para mostrar o antes e depois de seu corpo após passar por uma cirurgia plástica combinada. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora compartilhou, nesta terça-feira (3), como seu físico estava antes da operação, o que impressionou a web.

Em seu perfil, Mani, de 42 anos, publicou o resultado das cirurgias plásticas, feitas na barriga, glúteos, seios e papada. Antes de ser operada, a influenciadora revelou que decidiu recorrer ao bisturi depois de ficar com excesso de pele após emagrecer 13kg em um ano.

"Não tem como saber onde a gente vai chegar sem ir. Que não seja apenas uma mudança estética, mas uma mudança de vida", escreveu ela na legenda da publicação, que logo recebeu uma chuva de comentários. "Me arrepiei, pois eu sei o que você passou. Eu senti sua dor e ver você assim é maravilhoso", celebrou um perfil. "Tão bom ver mulheres como você dando a volta por cima. Você merece", disse outro.