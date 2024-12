Anitta veste camisa do Botafogo e relembra relação com time - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 16:38 | Atualizado 03/12/2024 19:00

Rio - Anitta movimentou as redes sociais nesta terça-feira (3) ao aparecer usando a camisa do Botafogo, em meio às comemorações pela conquista da Libertadores pelo clube carioca. A artista revelou que a escolha da blusa foi, na verdade, a realização de um pedido especial do pai, Mauro Machado.



"Hoje vou realizar o sonho do meu pai de gravar algum conteúdo com a camisa do Botafogo, ele inferniza minha vida me pedindo isso. No dia do jogo, ele me pediu: 'Minha filha, não tem como você mandar um vídeo para os jogadores do Botafogo?' Tudo se resume ao Botafogo", contou Anitta.



O carinho da cantora pelo time vem desde a infância, sempre influenciada pelo pai. Anitta relembrou os primeiros momentos que viveu como botafoguense ao lado de Mauro. "Cadê minha blusa, papai? Presenteada por você, se desde pequena eu sou Botafogo por você? Fui no jogo com você pela primeira vez, do Botafogo. Cadê minha blusa? Eu tive que pedir para minha amiga", disse, bem humorada.



Por fim, Anitta brincou: "Cumprido o desejo do pai, presente de Natal realizado".