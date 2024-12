Vera Fischer - Reprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 16:19

Rio - Vera Fischer, de 73 anos, aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado, nesta terça-feira (3). Com um maiô recortado, a atriz publicou registros no Instagram, em frente a uma piscina, e brincou com as mudanças climáticas dos últimos dias no Rio.

"Amores, hoje não é dia de TBT, mas com o calor que está fazendo. Ah, saudade desse momento. Por favor, uma chuvinha, por favor um ventinho, por favor uma praia. Mais uns dias só. Uma beijoca e boa terça-feira pra todos. Sua Vera", declarou.

A artista recebeu diversos elogios de internautas. "Quem me dera! 73 anos linda assim", disse um. "Linda em todas as idades", afirmou outro. "Quanta elegância e beleza", comentou mais um fã.