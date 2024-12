Preta Gil ganha beijo ao receber visita do affair, O Kanalha - Reprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 14:50

Rio - Preta Gil compartilhou com os seguidores das redes sociais um momento especial em sua casa no Rio. Nesta terça-feira (3), a cantora revelou que recebeu Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha, com quem mantém um affair desde junho. Apesar de ainda não assumirem um namoro, ambos afirmaram anteriormente que preferem não rotular a relação.



No vídeo, Preta mostrou bom humor ao registrar a visita do cantor. "Olha quem veio me ver, e me dar um beijo. E que está concorrendo ao Prêmio Multishow?! Olha ele! Ele veio para o Rio, mas veio me dar um beijo antes. Hoje à noite estará charlando no Prêmio", disse a artista, enquanto O Kannalha aparecia visivelmente tímido.



Questionando a reação do cantor, Preta provocou: "O que foi?", arrancando risadas dele. Ele, então, respondeu: "A gente não se acostuma com essas coisas", referindo-se à emoção de participar da premiação.