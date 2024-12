Adriane Galisteu - Reprodução Instagram

Adriane GalisteuReprodução Instagram

Publicado 03/12/2024 13:14 | Atualizado 03/12/2024 13:19

Rio - Adriane Galisteu, de 51 anos, aproveitou o dia de folga e renovou o bronzeado em um hotel, no Rio, nesta terça-feira (3). Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora do reality show "A Fazenda 16", da TV Record, exibiu as curvas do seu corpo e posou ao lado do marido, Alexandre Iodice. "Um dia no rio para recarregar as energias", escreveu na legenda.

fotogaleria

Fãs da artista não economizaram elogios na postagem. "Lindíssima", disse um. "Igual vinho! Quanto mais o tempo passa, mais linda fica", afirmou outro. "Ai, gente. Que Perfeita", comentou mais um admirador.