Thomaz Costa - Reprodução de vídeo

Thomaz CostaReprodução de vídeo

Publicado 03/12/2024 08:47

Rio - Thomaz Costa, de 24 anos, tranquilizou os fãs, na madrugada desta terça-feira (3), depois de passar por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite. Conhecido pelo trabalho em "Carrossel", do SBT, o ator disse que está bem e agradeceu as orações de amigos e admiradores.

fotogaleria



"Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora, já acordei e está de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", afirmou Thomaz, no Instagram Stories. "Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora, já acordei e está de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", afirmou Thomaz, no Instagram Stories.

Em outro momento, o ex-namorado de Larissa Manoela publicou um vídeo em que aparecia andando. "Já estou andando, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa", contou. "Daqui a pouco vou para casa. Estou só esperando me liberarem aqui", completou.