Preta Gil e Ivete Sangalo prestigiam show de LinikerReprodução do Instagram

Publicado 03/12/2024 07:54 | Atualizado 03/12/2024 07:55

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, e Preta Gil, de 50, prestigiaram a última apresentação de Liniker no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (2). Em tratamento oncológico, a filha de Gilberto Gil ganhou o carinho da amiga na ocasião e compartilhou o momento no Instagram. "Um sonho ela comigo", escreveu na legenda. No local, a apresentadora do "TVZ" usou uma máscara facial para se proteger.

Liniker empolgou o público com seus maiores sucessos no terceiro show da turnê "Caju", no Rio, com ingressos esgotados, e recebeu um convidado para lá de especial no palco: Lulu Santos. Os dois entoaram a canção "Deixa Estar".

Preta Gil elogiou a apresentação. "Seu show é uma catarse, uma gira de cura de amor. Eu chorei, dancei, cantei. Foi muito lindo. Sua força, voz, sensibilidade, sensualidade, surreal. Liniker, te amo". Ivete também falou sobre o espetáculo; "Caju. Simplesmente lindo". Famosas como Duda Santos e Cris Vianna também estavam na plateia.