Marília Gabriela e Débora Falabella marcam presença em premiaçãoMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 03/12/2024 08:06 | Atualizado 03/12/2024 08:08

Rio - Vários famosos marcaram presença na sexta edição do Prêmio Arcanjo, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (2). Idealizado pelo jornalista Miguel Arcanjo Prado, a premiação reconhece as melhores realizações culturais nas categorias: "Artes Visuais", "Cinema", "Dança", "Música", "Redes", "StreamingTV" e "Teatro", além da "Especial".

A atriz Débora Falabella posou para cliques na entrada do teatro. Ela venceu a categoria "Solo" com o espetáculo "Prima Facie". "Ganhamos! Melhor solo! Feliz demais", comemorou a artista nas redes sociais.

A jornalista e apresentadora Marília Gabriela, de 76 anos, chegou ao evento ao lado do filho, o ator Theodoro Cochrane, de 46. Eles levaram a melhor na categoria "Contemporâneo", pela peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela".



A grande homenageada da noite foi a cantora Alaíde Costa, de 88 anos. A artista compartilhou nos stories do Instagram uma parte do seu discurso. "Comi o pão que o diabo amassou, mas não desisti. O reconhecimento veio tardio, mas veio. Obrigada", celebrou.



Nany People, Antônio Haddad, Cinthia Abravanel, Tiago Abravanel e Fernando Poli foram algumas das personalidades que também prestigiaram o evento.

Confira os indicados e vencedores

Artes Visuais

Coleção Angeli – IMS Instituto Moreira Salles

Desafio Salvador Dalí – Uma Exposição Surreal – FAAP (Vencedor)

Lélia em Nós: Festas Populares e Amefricanidade – Sesc Vila Mariana – Sesc São Paulo

Ocupação Naná Vasconcelos – Itaú Cultural

Thomaz Farkas, todomundo – IMS Instituto Moreira Salles



Cinema

A Flor do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles (Vencedor)

Baby, de Marcelo Caetano

Madame Durocher, de Dida Andrade e Andradina Azevedo

Motel Destino, de Karim Aïnouz



Dança

Amendoim Torrado, de Fernando Vitor e Elias Andreato

Anunciação, do Bando Macuas Cia Cênica

Sagração, da Cia Deborah Colker

TA | Sobre Ser Grande, do Corpo de Dança do Amazonas (Vencedor)

Tudo Que a Boca Come, do Núcleo Iêê



Música

Black Pantera – Perpétuo

Jota.pê – Se Meu Peito Fosse o Mundo (Vencedor)

Liniker – Caju

Luiza Brina – Prece

Zé Manoel – Coral

Redes

Carolina Braga por @culturadoria

Fausto Carvalho por @ofaustocarvalho

Jessica Diniz por @jedinizm

Natália Sousa por @paradarnomeascoisas

Nina Silva por @ninasilvaperfil (Vencedora)



StreamingTV

Admiráveis Conselheiras, GNT – Astrid Fontenelle

Cidade de Deus: A Luta Não Para, HBO Brasil/Max – Bráulio Mantovani

Lady Night, Multishow/Globo – Tatá Werneck

Sem Censura, TV Brasil – Cissa Guimarães

Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC – Douglas Tavolaro (Vencedor)

TEATRO



Comédia

Cá Entre Nós (Vencedora)

Esse Maldito Fecho-Éclair

Insignificância

Irineu

Paródias In Concert – Aquela Dupla



Contemporâneo

A Última Entrevista de Marília Gabriela (Vencedora)

Cães de Rua

Cão Vadio

Por Um Pingo

Traição



Drama

A Mulher da Van

Norma

O Avesso da Pele (Vencedor)

Perfeita

Vestido de Noiva



Solo

Aleatório – Érika Rocha

Diga Que Não me Conhece – Vinicius Aguiar

Parto Pavilhão – Aysha Nascimento

Prima Facie – Débora Falabella (Vencedora)

Todas As Coisas Maravilhosas – Kiko Mascarenhas

Musical Brasileiro

Clara Nunes, A Tal Guerreira

Martinho, Coração de Rei – O Musical

Ray – Você Não Me Conhece

Torto Arado – O Musical (Vencedor)

Um Grande Encontro – O Musical



Musical Internacional

Beetlejuice, O Musical, O Musical, O Musical (Vencedor)

Cabaret Kit Kat Club

Hairspray

Priscilla, A Rainha do Deserto

Querido Evan Hansen