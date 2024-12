Madonna ao lado dos seis e filhos e do pai - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2024 22:09 | Atualizado 02/12/2024 22:30

Rio - Madonna usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar um registro raro de sua família. Na postagem, a artista exibiu uma foto ao lado dos seis filhos - Lourdes Maria, de 27 anos, Rocco, de 23 anos, David Banda, de 18 anos, Mercy James, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 11 anos - e do pai, Silvio Ciccone, durante o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.



Na legenda, a estrela pop escreveu: “Nascemos em famílias e criamos a nossa própria. Com o passar do tempo, aprecio cada vez mais esses microcosmos de vida que dançam ao meu redor e me ensinam lições todos os dias”.

“Minha família sofreu muitas perdas este ano. Meu pai suportou com dignidade. Vê-lo chorar no cemitério quando enterramos meu irmão Christopher – logo depois que ele perdeu a esposa. Foi um momento que nunca esquecerei. Passar um tempo com ele e todos os meus filhos no Dia de Ação de Graças foi um remédio para a alma”, adicionou.

Confira, abaixo, o registro da família publicado no perfil do Instagram de Madonna.

Madonna é mãe de seis, dentre os quais quatro foram adotados no Malauí, na África. A primogênita Lourdes Maria é fruto da relação da cantora com o ator cubano Carlos Leon. O segundo filho, Rocco, é do ex-marido da artista, o diretor Guy Ritchie. Ela também adotou David e Mercy com o cineasta. As gêmeas Stella e Estere foram adotadas após os dois casamentos.

Morte do irmão



Madonna usou as suas redes sociais para lamentar a morte do irmão Christopher Ciccone. O decorador de interiores tinha 63 anos e morreu no dia 4 de outubro após ser diagnosticado com câncer.



Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do irmão e fez uma homenagem emocionante. "Meu irmão Christopher se foi. Ele foi o humano mais próximo de mim por tanto tempo. É difícil explicar nosso vínculo, mas surgiu da compreensão de que éramos diferentes e de que a sociedade iria nos dificultar por não seguirmos o status quo", disse em trecho.