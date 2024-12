Grávida, Lexa ganha carinho de Preta Gil e Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 19:48

Rio - Lexa, de 29 anos, está radiante com a primeira gravidez e, nesta segunda-feira (2), compartilhou momentos especiais ao lado de grandes amigos. A cantora, que espera a filha Sofia com Ricardo Vianna, publicou nas redes sociais um registro cheio de afeto, mostrando o encontro com Ivete Sangalo, Preta Gil e Gominho.



"A Sofia tá sendo muito amada! Hoje foi dia das tias e titios Preta Gil, Ivete Sangalo e Gominho verem minha princesa no forninho! Foi uma delícia", escreveu Lexa na legenda do vídeo. "Amamos essa baby", comentou Ivete.



A funkeira foi uma das estrelas a participar da gravação do TVZ, programa musical do Multishow, nesta noite.