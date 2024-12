Marcelo Falcão abre o jogo sobre ruptura com Yuka - Reprodução / Instagram

Marcelo Falcão abre o jogo sobre ruptura com YukaReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 18:02

Rio - Marcelo Falcão, ex-vocalista de O Rappa, revelou em entrevista a Antonia Fontenelle o motivo do afastamento entre ele e Marcelo Yuka, um dos fundadores da banda. Os dois, que mantiveram uma parceria criativa e musical durante anos, romperam relações por divergências de crenças, ficando afastados por 18 anos até a morte de Yuka em 2019.



Segundo Falcão, a questão central foi a descrença de Yuka em Deus, algo que o vocalista não conseguiu aceitar. "O dia ele falou que eu não acreditava em Deus, foi ali que rachou comigo. Quando ele falou isso, naquela situação dele, ele rachou comigo. Porque eu fiz todas as rezas do mundo, fui em todos os lugares, todas as religiões do mundo, pedi pra tirar naquela 7/8 balas dele", lembra. Yuka ficou paraplégico aos 34 anos após ser atingido por tiros nas costas ao tentar impedir um assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio, em 2000.



Na entrevista, Falcão lembrou de um episódio emblemático que marcou a relação com Yuka. "Nunca fui de ostentar nem nada. Um dia eu mandei fazer um cordãozão de p*ca das galáxias de ouro para mim. E aí ele falou: 'pô, eu queria acreditar em Deus como você acredita'. Eu tirei meu cordão, dei no peito dele. Segundo depois, ele pendurou onde estava um monte de credencial e aquilo ali rachou nós dois".



O cantor reforçou que, ao contrário do que muitos acreditam, o afastamento não teve ligação com questões musicais ou financeiras. "Vão falar que foi música, de direitos autorais, mas vocês estão por fora, não sabem de nada. Quem sabe aqui sou eu".



Marcelo Yuka faleceu em janeiro de 2019, aos 53 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Mesmo afastados, Falcão reconhece o impacto do ex-parceiro em sua trajetória. "É por isso que às vezes eu não falo o nome dele, porque eu fico lembrando do irmão, fez tudo acontecer comigo".

Visão de Yuka

Na biografia de Yuka, lançada em 2014, o músico relembra o rompimento com Falcão e sua expulsão de O Rappa logo após o acidente. "Eu montei a sonoridade d’O Rappa. Pode soar prepotente, mas é a verdade, sei o que fiz. (...) Falcão faz melodias maravilhosas. E, para mim, é um grande ator. Como tal, ele interpretou coisas que eu disse e sei que, até hoje, não entende o que está cantando. Aliás, na grande maioria das músicas, ele nem sabe o que tem ali", criticou.