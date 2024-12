Thomaz Costa é internado após fortes dores abdominais - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 15:39 | Atualizado 02/12/2024 15:41

Rio - O ator Thomaz Costa, de 24 anos, conhecido pelo papel em "Carrossel", do SBT, foi internado após sentir fortes dores abdominais. A mãe, Luciana, usou o Instagram do artista para informar que ele está em observação no hospital e poderá ser submetido a uma cirurgia de urgência.



fotogaleria

"O Thomaz está em observação, acordou essa madrugada com fortes dores abdominais, medicou-se mas não melhorou, agora está fazendo exames e possivelmente precisará passar por uma cirurgia urgente! Em breve ele trará boas notícias pra vocês. Att: Luciana (mãe do Thomaz)", escreveu ela. A mensagem foi acompanhada por uma foto de Thomaz em uma maca no hospital.



Mudança de vida e polêmicas recentes



O ator, que já comercializou conteúdo adulto na internet, revelou recentemente ter mudado de vida após se converter à religião evangélica. Em interação com seus seguidores, contou estar há meses sem fumar maconha e sem manter relações sexuais. Solteiro, Thomaz afirmou que pretende se abster até o casamento.