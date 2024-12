Lucy Ramos exibe a barriga de gravidez - Reprodução do Instagram

Publicado 02/12/2024 15:05

Rio - Grávida de uma menina, Lucy Ramos exibiu a barriga de cinco meses de gestação em fotos publicadas no Instagram, nesta segunda-feira (2). Na legenda, a atriz, que deu vida à Paulina em "Família é Tudo", da TV Globo, falou sobre as transformações corporais e comportamentais nesse momento especial de sua vida. A bebê é fruto do relacionamento da artista com o ator Thiago Luciano.